500 загранпаспортов, оформленных с помощью криптобиокабины, выдали в Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Посетители центров "Мои документы" в Москве более 850 раз подали заявку на оформление заграничных паспортов с использованием криптобиокабины. Всего с сентября 2020 года горожанам было выдано 500 таких документов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе центров "Мои документы".

"Более 850 раз горожане обратились в офисы госуслуг для оформления заграничного паспорта с использованием криптобиокабины. Сейчас уже выдано 500 документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пределами страны. Такая услуга стала доступна с сентября 2020 года", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что криптобиокабины для оформления загранпаспортов граждан России с биометрическими данными работают во флагманских офисах "Мои документы" ЦАО и ВАО, а также в центре госуслуг района Донской. С их помощью посетители могут получить документ сроком действия на 10 лет, не обращаясь в отдел по вопросам миграции МВД России.

"Загранпаспорт нового образца содержит микрочип с биометрической информацией гражданина - цифровым фото в цветном виде и отпечатками пальцев двух рук. С помощью криптобиометрической кабины происходит передача данных в Управление МВД. Получить документ нового поколения горожане могут на приеме у сотрудников по предоставлению государственных услуг, которые прошли специальное обучение и наделены полномочиями по выдаче готового биометрического паспорта", - пояснили в пресс-службе.

Оформить биометрический загранпаспорт в офисах "Мои документы" можно по удобному графику - каждый день с 10:00 до 22:00 во флагманских офисах и с 08:00 до 20:00 в районном центре госуслуг. Перед визитом в офис заявителю необходимо предварительно записаться на портале mos.ru, выбрав удобные для посещения дату и время.

Услуга доступна по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места регистрации и жительства гражданина в России.