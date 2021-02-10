Детеныши сони-полчка родились в Московском зоопарке

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Четыре детеныша сони-полчка появились на свет в Московском зоопарке. Они стали уже вторым потомством этих грызунов, сообщили в среду в пресс-службе учреждения.

"У нас родились детеныши сони-полчка. Четверо малюток появились на свет прямо перед Новым годом. Но узнали о пополнении мы уже в этом году, когда детеныши вышли из гнезда. Пол малышей мы определим чуть позже, когда они подрастут и окрепнут. Пока зоологи не хотят лишний раз беспокоить семейство", - уточнили в пресс-службе.

В учреждении добавили, что сони - ночные животные, их активность начинается в сумерки. В столичном зоопарке семейство полчков живет в павильоне "Ночной мир", где их можно увидеть и днем. Также в их вольере проживает обыкновенный еж, поскольку этим лесным жителям комфортно вместе - они не мешают друг другу и служат обогащением среды обитания.