Детеныши сони-полчка родились в Московском зоопарке

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Четыре детеныша сони-полчка появились на свет в Московском зоопарке. Они стали уже вторым потомством этих грызунов, сообщили в среду в пресс-службе учреждения.
"У нас родились детеныши сони-полчка. Четверо малюток появились на свет прямо перед Новым годом. Но узнали о пополнении мы уже в этом году, когда детеныши вышли из гнезда. Пол малышей мы определим чуть позже, когда они подрастут и окрепнут. Пока зоологи не хотят лишний раз беспокоить семейство", - уточнили в пресс-службе.
В учреждении добавили, что сони - ночные животные, их активность начинается в сумерки. В столичном зоопарке семейство полчков живет в павильоне "Ночной мир", где их можно увидеть и днем. Также в их вольере проживает обыкновенный еж, поскольку этим лесным жителям комфортно вместе - они не мешают друг другу и служат обогащением среды обитания.
"Это уже второе потомство наших сонь. Первый раз появился на свет только один детеныш, а сейчас сразу четверо. Сони рождаются совсем крохотными - около 2,5 грамма. Сейчас малыши чувствуют себя отлично - подрастают, хорошо кушают и активно бегают по вольеру", - привели в пресс-службе слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Отмечается, что укрытиями для сонь служат дупло и нора. Рацион зверьков состоит из фруктов, овощей, семян подсолнуха, овса, творога, насекомых, куриного яйца, мяса, геркулеса и витаминно-минеральных добавок. "Сони - очень подвижные зверьки, они с легкостью бегают по тонким веткам и гладким стволам, часто повисают вниз головой, цепляясь за ветку задними лапами. Могут прыгать на расстояние в несколько метров", - сообщили в зоопарке.