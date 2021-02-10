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Участок Рублевского шоссе в Москве перекроют до 31 августа 2022 года

Департамент транспорта рекомендует водителям ознакомиться с изменениями и заранее выбирать пути объезда

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Участок Рублевского шоссе в Москве полностью перекроют в период с 15 февраля 2021 года по 31 августа 2022 года в связи с проведением строительных работ по реконструкции дороги. Об этом сообщает в среду информационный центр столичного департамента транспорта.

"Перекрытие в связи с проведением строительных работ по реконструкции дороги на участке Рублевского шоссе от пересечения с Кутузовским проспектом до дома 1 по Рублевскому шоссе (старый участок Рублевского шоссе) пройдет в период с 15 февраля 2021 года по 31 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

Департамент транспорта рекомендует водителям ознакомиться с изменениями и заранее выбирать пути объезда.

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