Мэр Москвы заявил о завершении реставрации свыше 100 памятников архитектуры в 2021 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Реставрацию более 100 памятников архитектуры завершат в 2021 году. Об этом сообщил в среду журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.



"В Москве продолжается масштабная реставрация памятников архитектуры. В настоящее время отреставрировано более 1,5 тыс. памятников - это вообще беспрецедентная программа по своим масштабам. Несмотря на сложности экономические, она продолжается. В этом году будет отреставрировано около 100 памятников", - сказал мэр в ходе осмотра итогов реставрации здания посольства Бразилии на Большой Никитской.



Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, начиная с 2011 года в Москве отреставрировано 1 560 объектов культурного наследия, в том числе работы на 12 памятниках были завершены в 2021 году. Реставрационные работы ведутся за счет московского и федерального бюджетов, собственников и арендаторов объектов культурного наследия, религиозных организаций, спонсоров и благотворителей.



"В частности, за счет бюджета Москвы были проведены работы на 594 объектах (в 2021 году - на одном объекте); за счет федерального бюджета - на 363 объектах (в 2021 году - на четырех объектах); за счет частных средств - на 603 объектах (в 2021 году - на семи объектах). В результате масштабных реставрационных работ число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось с 2010 года в 5,3 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%", - сообщили в пресс-службе.



Там уточнили, что знаковыми объектами реставрации текущего года должны стать: Жилой дом, 1843-1845 годов, 1892-1893 годов, арх. К. Дуванов, с ценной художественной отделкой интерьеров, конца XIX века (скульптурная мастерская Ф. Пантелеева) - улица Земляной Вал, д. 56, стр. 3; здание ГЭС-2 - Болотная набережная, д. 15, стр. 1; три павильона ВДНХ - № 15 "Радиоэлектроника и связь", № 30 "Микробиологическая промышленность" и № 5 "Физика".

