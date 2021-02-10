В Москве за 2020 год раздельно собрали в 1,5 раза больше мусора по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Объем раздельно собранного мусора в Москве за 2020 год вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом, пандемия коронавируса не повлияла на реализацию данной программы. Об этом сообщил в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков в ходе пресс-конференции «Итоги первого года реализации программы раздельного сбора мусора в Москве».

«Пандемия не повлияла на реализацию программы по раздельному сбору мусора. Как раз в этот период нам пришлось развивать, систематизировать и совершенствовать эту систему. И она показала свои результаты. В 2020 году раздельно собрали мусора в полтора раза больше того, что было собрано в 2019 году», — сказал Бирюков.

Он отметил, что всего в Москве было установлено более 60 тыс. серых и синих контейнеров для раздельного сбора мусора. Власти города пока не планируют увеличивать их количество, как и создавать дополнительные контейнеры, например, отдельно для стекла.

«Нам очень важно, чтобы система была оптимальна и никак не мешала созданию другой инфраструктуры — спортивной, досуговой, транспортной. Каждый лишний контейнер — это нагрузка на улично-дорожную сеть», — пояснил заммэра.

Он также признался, что отрицательно относится к идее штрафовать или поощрять жителей города за раздельный сбор мусора, так как это является добровольным делом.

«В Москве работают два мусоросжигательных завода, через них в год проходит около 610 тыс. т мусора. Мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым были отработаны мероприятия и разработана большая программа по созданию мусоросжигательных мощностей на территории Московской области. На сегодняшний день площадки для строительства четырех заводов уже подобраны, на большей части из них уже ведутся строительно-монтажные работы с тем, чтобы в 2022–2023 годах эти мощности были введены в эксплуатацию», — пояснил Бирюков.

С 2020 года в Москве стартовала программа раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили специальные контейнеры: синие — для бумаги, пластика, стекла и металла, а серые — для всех остальных отходов. Вывоз вторсырья и смешанных отходов осуществляется отдельными мусоровозами с маркировкой, соответствующей цвету баков.