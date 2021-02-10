Собянин поблагодарил посольство Бразилии за реставрацию здания на Большой Никитской

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел отреставрированное здание посольства Бразилии на Большой Никитской. Посольство расположено в каменном двухэтажном строении в русском стиле с уникальным ромбовидным рисунком на фасаде, выложенным цветным кирпичом.

"Хотел [бы] поздравить господина посла, Министерство иностранных дел, все представительства иностранных государств с Днем дипломатического работника, поблагодарить Министерство иностранных дел за тот вклад, который они осуществляют в дело реставрации памятников, которые принадлежат МИДу. Конечно, благодарность посольству Бразилии, которое возродило настоящую жемчужину архитектуры XIX века на Большой Никитской. Огромное спасибо, господин посол, вы сделали достойное дело и хороший вклад в восстановление архитектуры и исторической памяти", - сказал Собянин.

Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Товар да Силва Нунес поблагодарил мэра за сотрудничество и гостеприимство. "Реставрация - это подарок Бразилии Москве, символ нашей дружбы между Россией и Бразилией. Эта дружба длится уже 193 года... Мы очень гордимся своим домом в Москве - городе, который так тепло и гостеприимно нас принимает", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, главный дом городской усадьбы был построен в 1876 году по проекту архитектора Александра Степановича Каминского. Заказчиком строительства была владелица земельного участка - жена потомственного почетного гражданина Анна Лопатина. В начале XX века здание превратилось в доходный дом - внутренняя планировка была изменена с целью приспособления под небольшие жилые помещения для сдачи внаем. В 1920-е годы здесь размещалось общежитие старых большевиков, а в 1928 году по проекту архитектора Суханова дом был надстроен третьим этажом.

В начале 1960-х годов здание было передано посольству Бразилии, тогда же была проведена его масштабная реконструкция. В центральной части дома был устроен лифт, в западной - встроена деревянная лестница с первого на второй этаж, заменены оконные блоки, инженерное оборудование. В 1974 году памятнику архитектуры был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. В 1988 году он был выкуплен Федеративной Республикой Бразилия и с тех пор находится в ее собственности. Комплексная реставрация исторического здания была начата в 2015 году и завершилась в 2020 году.