Фотовыставка о животных из приютов открылась на Цветном бульваре в Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Фотовыставка "Хочу домой!", посвященная животным из муниципальных приютов, открылась на Цветном бульваре в Москве. На стендах размещены описания, из которых можно узнать о характерах, особенностях и привычках животных, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

"Мы запустили масштабный городской фотопроект, чтобы обратить внимание москвичей на животных, которые ищут свой дом. На выставке "Хочу домой!" представлены снимки подопечных приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет". У каждой собаки и кошки своя история: кого-то из них бросили, кто-то потерялся, а у кого-то никогда не было своего дома. В приютах этим животным помогли - их вылечили, сделали прививки, научили доверять людям, и сейчас они готовы стать частью чьей-то семьи", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Соловьева.

Он отметил, что познакомиться с собаками и кошками поближе можно, зайдя к ним в гости в приют.

"Москва - первый город России, где начали строить приюты для животных за счет бюджетных средств. Сегодня в столице работают 13 муниципальных учреждений, в которых живут около 17 тыс. собак и кошек. За последние десять лет была проделана колоссальная работа - в добрые руки передали более 26 тыс. собак и кошек", - добавил Соловьев.

Посетители выставки смогут найти больше историй о животных, пройдя по QR-коду, который размещен под фотографиями. Он ведет на официальную страницу департамента ЖКХ в "Инстаграме", где каждую неделю появляются посты о собаках и кошках из приютов. Также каждый желающий может помочь животным, распространив информацию о них. Для этого нужно выложить фото выставки в своих соцсетях с хештегом #хочудомой и отметить @moscow.dgkh. Выставка продлится до 10 марта.