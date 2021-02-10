Реставрация Бадаевского пивзавода в Москве начнется летом 2021 года и продлится три года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Девелопер Capital Group приступит к реставрации Бадаевского пивзавода в Москве летом 2021 года, тогда же начнется строительство жилых корпусов. Реставрация памятников продлится около трех лет, сообщил в среду ТАСС исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько.

"К реставрационным работам мы планируем более плотно подойти летом. Сегодня мы уже начали усиливать конструкции памятников, выполняем перечень противоаварийных мероприятий, связанных с усилением фундаментов, усилением кладки, то есть те меры, которые нам позволят обеспечить сохранность конструкций, их устойчивость", - сказал Хвесько.

Он добавил, что реставрация скорее всего займет около трех лет. "Там очень большой пласт работ, мы должны привести здание в соответствие со всеми требованиями пожарной безопасности, должны будем оснастить необходимой инженерией", - отметил исполнительный директор Capital Group. По его словам, по завершении противоаварийных мероприятий начнутся работы нулевого цикла по строительству жилых корпусов.

Инвестиции Capital Group в реставрацию и приспособление памятников составят около 4,7 млрд рублей, общий бюджет проекта оценивается в 49 млрд рублей, сообщил Хвесько.

Компания Capital Group разработала масштабный проект редевелопмента территории бывшего Бадаевского пивзавода в Москве. Концепция проекта предполагает создание высотного жилого здания на сваях, под которыми расположится парк и отреставрированные исторические корпуса завода. Реставрация коснется трех корпусов. Причем их исторический облик будет сохранен, а вокруг будут созданы общественные пространства.