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Пробки в Москве достигли девяти баллов в условиях снегопада и гололедицы

Центр организации дорожного движения правительства Москвы просит водителей быть предельно осторожными на дороге

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в среду достигла 9 из возможных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 18:25 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце. На дорогах гололедица и снежные заносы.

Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и большинстве набережных, а также на западе, северо-западе, юго-западе, севере, юге, северо-востоке и юго-востоке МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.

Центр организации дорожного движения правительства Москвы просит водителей быть предельно осторожными на дороге. Во время движения необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты.

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