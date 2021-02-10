Москвичей предупредили о метели и снежных заносах 12 и 13 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Метель, сильный ветер и снежные заносы ожидают жителей Москвы 12 февраля и ночью 13 февраля. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 мск 12 февраля и ночью 13 февраля в Москве ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 м/с. На дорогах снежные заносы, накаты", - сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Машины лучше парковать вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. В метель при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде, подчеркнули в главке.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области распространили экстренное предупреждение о том, что в связи с перемещением южного циклона с юго-запада на северо-восток через территорию ЦФО в период с 18:00 мск 11 февраля до 18:00 мск 13 февраля по территории Подмосковья ожидаются снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 13-18 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица.