Для захоронений в Москве ввели электронные паспорта с QR-кодами

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Новым захоронениям на кладбищах в Москве присвоят электронные паспорта с QR-кодами. Также жители столицы смогут обменять ранее выданные бумажные паспорта захоронений на московских кладбищах на электронные, сообщил ТАСС директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.

"Диджитализация административных процессов ГБУ "Ритуал" и переход на электронный паспорт захоронения как следование тенденциям сегодняшнего времени - это только один из ряда шагов, осуществляемых ГБУ "Ритуал" в рамках цифровизации административных коммуникаций с потребителями", - сказал Екимов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе учреждения, заявку на создание электронного паспорта захоронения можно оставить на официальном сайте ГБУ "Ритуал" в разделе "Электронный паспорт захоронения". В перспективе обладатели такого паспорта получат доступ к различным онлайн-услугам, в том числе дистанционным административным действиям по установке надмогильных сооружений, регистрации и перерегистрации ответственности и другое.

"С открытием в конце 2020 года нового Ястребковсокого кладбища ГБУ "Ритуал" ввело электронные паспорта захоронений. Такой документ выдается заявителю после оказания услуги по регистрации захоронения, перерегистрации ответственности за захоронение, а также при утере или замене непригодного для использования бумажного паспорта", - сообщили в пресс-службе.

Каждый электронный паспорт имеет QR-код, сгенерированный на момент его выдачи с зашифрованной информацией о захоронении: наименованием кладбища, номером участка, данными ответственного лица, а также фамилией, именем, отчеством, регистрационным номером и датой смерти захороненного. Помимо электронного паспорта захоронения можно получить бумажный документ, заключили в пресс-службе учреждения.

Ранее Екимов сообщил ТАСС, что ГБУ "Ритуал" впервые с 2012 года открыло в Подмосковье кладбище для погребения москвичей. Новое Ястребковское кладбище введено в эксплуатацию в Одинцовском районе Московской области. Современный некрополь выполнен без оградок, на момент открытия первой очереди рассчитан на 14 тыс. мест.