В Москве трудоустроили с начала 2020 года 185 тыс. человек

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Уже 10 тыс. человек нашли работу с помощью Московской службы занятости в 2021 году, а с января 2020 года там помогли 185 тыс. безработных. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

Как отметил руководитель столичного департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак, 2020 год выдался особенно непростым из-за пандемии и экономического спада, однако специалисты службы занятости смогли оперативно перестроить техпроцессы, чтобы как можно больше горожан "смогли найти возможности для заработка и получить поддержку". "Совместными усилиями нам удалось расширить базу вакансий до 290 тыс., - отметил он, - только за последние две недели она увеличилась на 30 тыс. вакансий".

По данным службы занятости, на рынке труда на сегодняшний день специалисты сервисной индустрии и сферы гостеприимства (кейтеринг, отели, рестораны) пользуются повышенным спросом. В условиях пандемии популярной стала самозанятость, к декабрю 2020 года ее оформили 400 тыс. москвичей. За прошлый год их количество выросло на 70%. В условиях неопределенности многие ищут гибкие возможности заработка, поэтому активно развиваются разные форматы трудоустройства, среди которых фриланс, самозанятость, работа парт-тайм.

На площадке флагманского центра "Моя работа" совместно с ключевым партнером - Сбером - создали удобные сервисы для желающих оформить самозанятость или открыть свой бизнес. Специалисты помогут выбрать эффективную форму предпринимательства, разработать стратегию развития и продвижения личного бренда и бизнес-план. Договоренности о сотрудничестве и трудоустройстве уже достигли с шестью лидерами рынка: Youdo, Profi.ru, "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка", "СберМаркет", Avito, GettTaxi.

"Благодаря партнерскому соглашению с крупнейшей рекрутинговой компанией HeadHunter количество вакансий в базе центра занятости удвоилось по сравнению с прошлым годом, - отмечается в материале. - Сейчас здесь размещено 290 тыс. предложений от работодателей, среди которых "Почта России", Мосгортранс, "Тинькофф банк", X5 Retail Group и "Джонсон & Джонсон".