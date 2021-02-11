В ЗАГСах Москвы проведут праздничные акции в День всех влюбленных

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Праздничные акции в честь Дня всех влюбленных поведут во дворцах бракосочетания №1, №3 и на ВДНХ в Москве, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления ЗАГСов Москвы.

"В честь романтического праздника, Дня всех влюбленных, мы подготовили подарки не только брачующимся, но и парам, которые будут подавать заявления на заключение брака 13 и 14 февраля во Дворцы бракосочетания №1, №3 и на ВДНХ. Мы будем вручать молодоженам билеты на каток на ВДНХ и билеты на канатную дорогу на Воробьевых горах. Молодые смогут разнообразить свой досуг и устроить отличное свидание во время катания на коньках или прогулки по канатной дороге с видом на Воробьевы горы", - рассказала исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

В пресс-службе добавили, что сертификаты будут вручать парам, которые лично посетят отделы ЗАГС для подачи заявления на регистрацию брака.

"Первым 10 парам, подавшим заявление 13 февраля на регистрацию брака во Дворце бракосочетания на ВДНХ, подарят билеты на каток на ВДНХ. Билет включает в себя разовое посещение катка и прокат коньков. Посетить главный каток Москвы можно будет в любой день до 28 февраля", - сказали в пресс-службе.

А первым восьми парам, подающим заявления 14 февраля во Дворцах бракосочетания №1 и №3, подарят сертификаты на посещение московской канатной дороги. Сертификат действителен на двоих и дает право на проезд в обе стороны в кабине канатной дороги. Им можно будет воспользоваться до конца 2021 года.

По данным пресс-службы, в преддверии Дня всех влюбленных в ЗАГСах Москвы планируют пожениться более 800 пар, также более 60 церемоний пройдет на необычных площадках столицы. Сам праздник выпал на воскресенье, официальный выходной день отделов ЗАГС. Торжественные церемонии будут проходить для более чем 50 пар в двух дворцах бракосочетания, которые работают ежедневно. Во Дворце бракосочетания №1, более известном как Грибоедовский ЗАГС, поженится максимальное количество пар - более 30, а во Дворце бракосочетания №3 запланировано проведение около 20 церемоний.