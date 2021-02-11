Несколько поездов задерживаются на МЦД-2 и Курском направлении МЖД

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Несколько поездов задерживается на Московских центральных диаметрах (МЦД) из-за срыва стоп-крана. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На D2 и Курском направлении в сторону Нахабина в пути задерживаются несколько поездов из-за срыва стоп-крана", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, специалисты прилагают все усилия для восстановления графика движения поездов.

"На участке от Подольска до Красного Строителя затруднено движение поездов в сторону Москвы. <...> Часть поездов из Подольска отправляются по другому пути без остановок на станциях Силикатная, Остафьево, Щербинка, Бутово, Битца, Красный Строитель, Покровское, Царицыно", - сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), в 07:45 мск на остановочном пункте Битца Курского направления и МЦД-2 по техническим причинам произошла вынужденная остановка пригородного поезда. На место отправлен вспомогательный поезд, который уберет неисправную электричку с перегона и освободит путь для движения.

В новость внесены изменения (09:14 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.