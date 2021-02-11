На сервисе Russpass появился экскурсионный маршрут с виртуальным гидом по парку "Музеон"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Новый экскурсионный маршрут добавили на туристическом сервисе Russpass. Совершить прогулку по парку "Музеон" теперь можно в сопровождении виртуального гида, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Новый маршрут по Москве в сопровождении чат-бота стал доступен пользователям цифрового туристического сервиса Russpass. Во время прогулки виртуальный гид расскажет о парке "Музеон" и окрестностях, порекомендует любимые музеи и посоветует, где остановиться на кофе", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в состав маршрута "Прогулка по паркам с виртуальным гидом" входят семь локаций: музеи, памятники, смотровые площадки и даже кофейня.

"По пути цифровая девушка с необычным именем Юра будет вести диалог с пользователем в чате социальной сети Facebook: рассказывать истории об окружающих достопримечательностях и даже загадывать загадки. Виртуальный гид позаботится о том, чтобы пользователь не потерялся, и прикрепит карту с местом встречи", - добавил собеседник агентства.

Управлять сценарием экскурсии можно, принимая или пропуская предложения виртуального гида. Например, проходя мимо Новой Третьяковки, гид расскажет о нескольких картинах, пришлет их фотографии в чат, а затем предложит посмотреть онлайн-выставку. "Из рассказа виртуального экскурсовода можно узнать о "Музеоне" и совершить прогулку по Парку Горького. Здесь Юра покажет, где находится народная обсерватория и смотровая площадка. После променада онлайн-гид посоветует зайти в музей современного искусства "Гараж" и познакомит с местным котом. Окончание маршрута онлайн-гид держит в секрете, но пользователям обещают показать интересное городское пространство", - рассказали в пресс-службе.

Маршрут с виртуальным гидом создан партнерами сервиса Russpass - тревел-стартапом Localfriend.ai.

О сервисе

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На Russpass можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться уже готовым предложением. На Russpass доступно более 1 100 предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты.

Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует комитет по туризму Москвы совместно с департаментом информационных технологий.