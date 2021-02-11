Нарушенное из-за срыва стоп-крана движение поездов возобновлено на МЦД-2

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), нарушенное из-за остановки одного из составов после срыва стоп-крана, восстановлено. Несколько поездов следуют с опозданиями, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

"На МЦД-2 возобновлено движение от Подольска до Красного строителя в сторону Москвы в обычном режиме. Остановившийся поезд убран с путей. Возможны оперативные корректировки для ввода в график - следите за объявлениями", - сообщили в пресс-службе.

При необходимости получения справки об опоздании поезда пассажиры могут ее получить в кассе на станции прибытия.

Ранее на остановочном пункте Битца произошла вынужденная остановка пригородного поезда компании-перевозчика из-за срыва стоп-крана, были задержаны электрички в сторону Нахабино и МЦД-2. На место железнодорожниками был отправлен вспомогательный локомотив, который убрал неисправную электричку с перегона и освободил путь для движения. Московская железная дорога (МЖД) продолжает принимать меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их движение в график.