Бесплатные экскурсии ждут посетителей Исторического музея в честь Дня влюбленных

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Государственный Исторический музей продлит часы работы 13 и 14 февраля в честь Дня всех влюбленных и подарит посетителям бесплатные экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба музея в четверг.

"В честь Дня всех влюбленных 13 и 14 февраля главное здание Исторического музея, Музей Отечественной войны 1812 года и Новый выставочный зал будут работать до 21:00, а экскурсии и музейные программы можно будет посетить бесплатно", - говорится в сообщении.

Предстоящие выходные - последние дни работы выставки "Фаберже и придворные ювелиры". "Поэтому посетители получат не только возможность бесплатно побывать на экскурсионных программах, но и в последний раз попасть на одну из самых популярных выставок Исторического музея и увидеть лучшие произведения ювелирных мастерских Москвы и Санкт-Петербурга", - отметил директор музея Алексей Левыкин, слова которого приводятся в сообщении.

В главном здании музея 14 февраля в 18:00 состоится концерт "Посвящение влюбленным", на котором прозвучат произведения Беллини, Чайковского и Глазунова.