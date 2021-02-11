Расписание некоторых электричек между Москвой и Балашихой изменится 15-26 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД, курсирующих между Москвой и Балашихой, изменится в период с 15 по 19 и с 24 по 26 февраля, сообщила в четверг пресс-служба Московской железной дороги.

"С 15 по 19 и с 24 по 26 февраля изменится расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД, курсирующих между Москвой и Балашихой. В период с 10:30 до 15:00 железнодорожники будут проводить работы по устройству земляного полотна для последующей укладки второго главного пути на участке Стройка - Балашиха. Поэтому пригородные поезда не проследуют на этом участке, а у нескольких электропоездов изменится время отправления и прибытия. За время технологических окон в феврале планируется подготовить около 1 км полотна", - говорится в сообщении.

На станции Балашиха продолжится вынос коммуникаций для строительства нового надземного крытого пешеходного перехода, который в перспективе, помимо выходов на платформы, обеспечит безопасный транзитный переход через железнодорожные пути для жителей города. Он будет оборудован специальными подъемниками для маломобильных пассажиров. В феврале железнодорожники также приступят к строительству новой островной платформы, длина которой составит 325 м.