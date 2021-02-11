Для москвичей проведут онлайн-тренинги по психологии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты Московской службы психологической помощи населению подготовили онлайн-программу, благодаря которой москвичам помогут управлять эмоциями и подскажут пути выхода из непростой жизненной ситуации. Об этом сообщается в четверг на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Крайне важно сохранять стабильное эмоциональное состояние. Если у человека возникают психологические проблемы, ему следует обратиться к профессионалам. Специалисты Московской службы психологической помощи населению выслушают всех желающих, поддержат в трудную минуту и предложат пути выхода из непростой ситуации. В феврале и марте пользователи сети смогут выбрать интересующий тренинг и подключиться к беседе", - приводятся на портале слова руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгения Стружака.

О том, как влияют на взаимоотношения людей невысказанные обиды, какими способами можно справиться с гнетущим чувством вины расскажут 15 февраля в 19:30. Разобраться в поведенческих реакциях и образе мыслей мужчин помогут на тренинге, который начнется 17 февраля в 15:00. Эксперты объяснят, какие отличия есть в женской и мужской психологии, как мужчины предпочитают выстраивать отношения с окружающими - близкими, друзьями, коллегами. На вебинаре "Я есть. Почему мы обесцениваем себя?" речь пойдет о том, как поверить в свои силы. Присоединиться к уроку можно 19 февраля в 16:30, регистрация уже открыта.

"Серия вебинаров "Любит - не любит: законы притяжения" посвящена взаимоотношениям мужчины и женщины. Врачи объяснят, как парам удается сохранить любовь и жить в согласии на протяжении десятилетий. Первый тренинг пройдет 13 марта, второй - 20 марта, третий - 27 марта. Трансляции начнутся в 12:00. Участники цикла вебинаров "Эмоциональный интеллект с сердцем" научатся управлять эмоциями, чтобы добиться нужных результатов", - отмечается в сообщении.

Также на портале можно найти онлайн-занятия, которые помогут справиться с чувством одиночества, стрессом после рождения ребенка, воспитанием трудных подростков, глубокой депрессией после пережитого горя и так далее.

Московская служба психологической помощи населению была создана в 2003 году. Среди главных направлений - индивидуальный прием, семейное консультирование, групповые формы работы, психологическая профилактика, реабилитация и диагностика.