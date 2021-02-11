Свадебная церемония впервые пройдет на катке ВДНХ в Москве в День всех влюбленных

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Торжественная регистрация брака впервые состоится на катке ВДНХ в Москве в День всех влюбленных. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"На катке на ВДНХ пройдет уникальная церемония заключения брака. Ведущая проведет торжественную церемонию бракосочетания для одной пары молодоженов и их гостей. Участники бракосочетания будут присутствовать на коньках. Молодые подготовили оригинальные тематические образы, сочетающиеся с ледовым антуражем и коньками", - говорится в сообщении.

Молодожены могут подать заявление на заключение брака на необычных площадках Москвы, в том числе столичные загсы проводят свадебные церемонии в старинных особняках, планетарии и на стадионах. В 2020 году около 6 тыс. пар поженились в необычных местах.

Подать заявление на регистрацию брака на необычной площадке можно на портале mos.ru. Сделать это надо не позднее чем за один месяц и не ранее чем за 12 месяцев до дня планируемой даты церемонии. При оплате госпошлины на портале молодоженам предоставляется 30% скидка.