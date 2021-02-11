Глава депторга Москвы Алексей Немерюк привился от COVID-19 спустя почти год после болезни

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг, вакцинировался от коронавирусной инфекции, перенеся болезнь почти год назад.

"Я, наверное, попал в число первых, кто переболел, это уже почти год назад было, 23 февраля. Ковид не шел таким широким фронтом по Москве <...> Мне довелось в тот момент переболеть, неплохие были антитела, но в любом случае антитела кончаются, и кого-то их больше, у кого-то меньше. Под конец года я привился [российской вакциной] "Спутник V", сейчас опять уровень антител неплохо вырос. Чувствую себя безопасно", - сказал Немерюк в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Немерюк добавил, что также в феврале 2020 года в странах Европы и Америки возник ажиотаж по закупке гречки, подсолнечного масла и других продуктов, который широко обсуждался и освещался в интернете и СМИ. "Мы, собственно говоря, активно включились в процесс, из Алтая тогда перекинули несколько эшелонов с гречкой, в общем-то, в Москве никаких [ажиотажей] вообще нет и не было", - пошутил он.