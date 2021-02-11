Парковка в Москве 22-23 февраля будет бесплатной

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Уличные парковки в Москве будут бесплатными 22 и 23 февраля, платными останутся только парковки со шлагбаумом. Об этом сообщается в четверг в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На День защитника Отечества, 22 и 23 февраля, парковка в Москве будет бесплатной. Оплачивать паркинг не придется в том числе на улицах, где действует повышенный тариф (380 руб./час - в дневное время и 200 руб./час - в ночное). Платными останутся только парковки со шлагбаумом", - значится в публикации.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, в воскресенье, 21 февраля, уличные парковки будут работать в обычном режиме - все будут бесплатными, кроме тех, где действует повышенный тариф. "В праздничные дни будьте внимательны, оставляйте машины только в разрешенных местах и соблюдайте правила дорожного движения", - сказал Ликсутов.