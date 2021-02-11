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Мобильный пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе стал самым популярным в Москве

Выездные бригады принимают в ГУМе, фудмолле "Депо", театре "Геликон-опера", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО, в ТРЦ "Афимолл Сити", а также в ТЦ "Л-153", "Саларис", "Океания" и "Город"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Самым востребованным выездным пунктом вакцинации от коронавируса в Москве стал мобильный пункт в ГУМе. Об этом заявил в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"Самый популярный пункт прививок [от коронавируса в Москве] - это ГУМ", - сказал Немерюк в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Выездные бригады начали проводить вакцинацию в столице с 18 января. Они принимают в ГУМе, фудмолле "Депо", театре "Геликон-опера", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО, в ТРЦ "Афимолл Сити", а также в ТЦ "Л-153", "Саларис", "Океания" и "Город". Вакцинация первым компонентом в торговых центрах "Город" и "Океания" закончилась 7 февраля, с 10 февраля выездные бригады начали работу еще в трех ТЦ - "Щелковский", "Калужский" и "Водный".

Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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