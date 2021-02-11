Более 6 тыс. единиц спецтехники подготовили для уборки снега в Подмосковье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Обильный снегопад, который продолжится до 14 февраля, прогнозируют в Московской области. Для уборки снега подготовили более 6 тыс. единиц спецтехники, сообщила в четверг пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Сегодня в Московской области ожидается обильный снегопад, который по прогнозам продлится до 14 февраля. Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме - мобилизовано рекордное число ресурсов с начала зимы. Более 6,2 тыс. единиц техники будет задействовано в устранении последствий снегопада на дорожной сети, во дворах и на общественных пространствах, а также свыше 25 тыс. рабочих и дворников", - говорится в сообщении.

Как пояснил глава регионального Минтранса Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба, во время снегопада в первую очередь проезжую часть повторно обрабатывают противогололедными материалами, а затем приступают к очистке проезжей части от снега. "Призываю автомобилистов до конца недели минимизировать дальние поездки на личном транспорте и воспользоваться общественным. Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а также дорожным службам быстрее выполнить работы по уборке проезжей части", - добавил Гержик.

Отмечается, что обильный снегопад будет сопровождать метель, усиление ветра с порывами до 13-18 м/с. Погодно-дорожные условия постоянно контролируются для оперативного обеспечения комфортного и безопасного проезда транспорта и пешеходного движения. В регионе на период снегопадов функционирует оперативный штаб.

"Согласно действующему в Подмосковье регламенту, превентивная обработка территорий проводится за три-четыре часа после снегопада, основная - после очистки в течение трех-четырех часов. Очистка дворовых территорий от снега и наледи должна производиться через 12 часов с момента завершения снегопада, а на вывоз снега дается пять суток", - процитировали в пресс-службе министра благоустройства региона Михаила Хайкина.