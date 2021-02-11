В храме Василия Блаженного появились тактильные макеты для незрячих

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Два тактильных макета храма Василия Блаженного (Покровского собора) появились на территории храма. Они позволят незрячим и слабовидящим людям "увидеть" всемирно известный памятник архитектуры, рассказала журналистам в четверг заведующая филиалом Государственного исторического музея "Покровский собор" Татьяна Сарачева.

"Уличная металлическая модель - первая в центре Москвы металлическая тактильная модель для незрячих людей. Она доступна даже для тех, кто не будет приобретать билет для осмотра всего Покровского собора. Можно просто зайти на территорию и бесплатно осмотреть эту модель", - сообщила Сарачева.

Внутри храма установлена разборная тактильная модель из пластика. "Здесь передана и основная колористика Покровского собора. Но не это самое важное. Самое важное, что она частично разборная, и это позволит незрячим и слабовидящим осмотреть собор не только снаружи, но еще и посмотреть, как устроен его первый ярус", - пояснила Сарачева и добавила, что модель сопровождается тифлокомментариями.

Она отметила, что презентация макетов приурочена ко Дню рождения Исторического музея, которому исполнилось 149 лет, и 460-летию Покровского собора. Проект реализован при поддержке программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Макеты подготовлены в рамках направления "ГИМ. Доступно".

"Этот проект реализуется в Историческом музее с 2018 года и направлен он на работу с инклюзивными программами и на увеличение доступности всего комплекса Государственного исторического музея. ГИМ стремится к тому, чтобы сделать свое экспозиционное пространство максимально доступным для незрячих и слабовидящих", - пояснила заведующая филиалом Государственного исторического музея "Покровский собор".

С осени прошлого года в музее установлены тактильные модели - они расположены около ключевых памятников в экспозиции, рассказывающей об истории России с эпохи Каменного века и до времен императора Петра I.