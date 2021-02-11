В ГИБДД Москвы призвали водителей и пешеходов к осторожности на дороге из-за снегопада

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов к осторожности на дорогах города в связи со снегопадом, метелью и гололедицей, которые продлятся до воскресенья.

С 11 февраля, по прогнозу погоды, в Москве выпадет много снега, прогнозируется что он будет продолжаться до 13-14 февраля. Суммарный прирост снежного покрова может достигнуть за это время 25-30 см. Снегопад будет сопровождаться метелью, заносами на дорогах, гололедицей и усилением северо-восточного ветра с порывами до 18 метров в секунду.

"Учитывая складывающиеся погодные условия, ГИБДД города Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы", - сказали ТАСС в четверг в управлении, отметив, что особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно там наиболее вероятно возникновение гололеда.

Кроме того, как отметили в ГИБДД, водителям перед выездом нужно проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов. Начинающим автомобилистам в условиях снегопада желательно вообще воздерживаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

В условиях непогоды осторожность следует проявлять и пешеходам. "В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей", - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД по Москве призывают всех участников дорожного движения отнестись с серьезностью к этим требованиям и помнить о том, что безопасность на дорогах зависит не только от своевременных действий коммунальных и экстренных служб города в случае осложнения дорожной обстановки, но в большей степени от ответственности как водителей, так и пешеходов, а также их правильных действий на дороге. В целях стабилизации дорожно-транспортной ситуации и обеспечения контроля за состоянием дороги сотрудники ведомства ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам движения, организовано круглосуточное дежурство госинспекторов дорожного надзора.