Актеры записали видео с рассказами москвичей о карантине для "Музея самоизоляции"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Актеры "Мастерской Брусникина" записали видеоролики с историями москвичей о карантине, собранные в рамках проекта "Музей самоизоляции" Музея Москвы. Это истории о расставаниях, увольнениях, радостях и разочарованиях, рассказывают в пресс-службе музея.

"Музей Москвы, галерея "Триумф" и "Мастерская Брусникина" выпустят серию видеороликов, на которых актеры читают рассказы москвичей о самоизоляции. Ролики стали частью выставки "Музей самоизоляции", для которой Музей Москвы с июля по сентябрь собирал истории и предметы, связанные для горожан с пандемией коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Всего в "Музее самоизоляции" оказалось 157 историй от жителей Москвы, 14 из них были озвучены актерами. Автор идеи и режиссер проекта - Петр Сильвестров. В съемках приняли участие Кристина Якимушкина, Марина Калецкая, Анастасия Великородная, Алексей Мартынов, Марина Васильева, Алена Хованская, Яна Енжаева, Алиса Кретова и другие актеры.

"Брусникинцы представляют тексты о расставаниях, внезапных увольнениях, разочарованиях и радостях самоизоляции. Так, Андрей Брызгалин рассказывает, что символом карантина для него стал коврик для йоги - "рефлексия ушла в спорт как в способ адаптации к новой реальности, смене режима и ограниченному передвижению", - отметили в пресс-службе.

Также в коллекции музея оказалась анонимная история от девушки, которую за один день уволили из-за пандемии и тут же наняли на новое место работы по тем же обстоятельствам.