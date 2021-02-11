"Аэрофлот" просит пассажиров заранее прибывать в аэропорты Москвы из-за непогоды

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" предупреждает пассажиров об ухудшении погоды и просит заблаговременно прибывать в аэропорт. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова в эфире телеканала "Россия-24".

"В связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом, который по прогнозам начнется сегодня в полночь и продлится до конца выходных, "Аэрофлот" убедительно просит пассажиров рассчитывать свое время в пути и прибывать в аэропорт заблаговременно", - сказала она.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили, что 12 февраля и ночью 13 февраля ожидается метель и снежные заносы. В связи с этим водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и избегать внезапных маневров.