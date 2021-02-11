Железнодорожный вокзал "Восточный" в Москве намерены ввести в эксплуатацию к 1 мая

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового железнодорожного вокзала "Восточный" в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Черкизово", ввод которого запланирован на 1 мая. После открытия объекта пассажиропоток ТПУ увеличится на треть - до 74 тыс. пассажиров в сутки.

"Впервые в истории Москвы за последние сто лет строится новый вокзал для поездов как ближнего, так и дальнего следования восточного направления. Это стало возможным, создание единой транспортной инфраструктуры - метро, МЦК, железной дороги, аэроэкспрессов, МЦД и так далее, все это объединяется в один транспортный узел, появляется огромное количество возможностей у местных жителей и большие возможности у тех, кто приезжает в Москву. Большинство из них - 80% - сегодня едет до центра, а потом возвращается обратно", - сказал Собянин.

По его словам, для жителей обустраивается комплекс инфраструктуры - делаются, благоустраиваются переходы, дополнительный выход из МЦК и некоторые другие проекты. Кроме того, на территории прилегающих районов строят большое количество жилья, в том числе по программе реновации.

Собянин отметил, что в настоящее время требуется большое количество рабочих мест, поскольку большинство жителей в поисках работы едут в другие районы Москвы. Поэтому, добавил он, создадут дополнительный деловой центр, в который можно было бы приходить на работу без перемещений по городу и живя в данном районе, получая большую часть услуг.

"Спасибо огромное железнодорожникам, они ведут свою работу по плану. Конечно, это огромный эффект и для железнодорожного сообщения всего города, для всего транспортного узла, потому что поезда начинают перемещаться по МЦК, по отдельно выделенной линии Южного и Северного направления, и на восток", - отметил Собянин, добавив, что этот комплексный проект окажет большое влияние на транспортную ситуацию не только в отдельном районе, но и в Москве в целом.

Об объекте

На "Восточный" планируют перевести 27 пар поездов дальнего следования с Курского вокзала, в том числе: поезда "Стриж" и "Ласточка", следующие по маршрутам Москва - Иваново и Москва - Нижний Новгород, транзитные поезда, следующие из Мурманска и Санкт-Петербурга в Анапу, Адлер, Белгород, Волгоград, Владикавказ, Ейск, Махачкалу, Кисловодск, Новороссийск, Челябинск и другие российские города.

Для пропуска к вокзалу "Восточный" поездов дальнего следования задействуют III (транзитный) главный путь МЦК, что не повлияет на график движения пассажирских поездов по кольцу.

Как ожидается, после открытия вокзала пассажиропоток ТПУ "Черкизово" увеличится на треть - до 74 тыс. пассажиров в сутки, включая 24,5 тыс. пассажиров поездов дальнего следования.

"Полгода назад, во II квартале 2020 года, мы приступили к строительству нового вокзала. <...> Хочу сказать, что ввод объекта запланирован к 1 мая. Первые пассажиры 29 мая будут уже использовать эту новейшую инфраструктуру", - сообщил замгенерального директора - начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони.

По его словам, вокзал строится по всем нормативам - хорошее освещение, безбарьерная среда, Wi-Fi, зал повышенной комфортности, комната матери и ребенка и другое, камера хранения.

"На этот год запланировано большое благоустройство района Гольяново. Самый важный объект у нас в этом году - благоустройство центрального парка в Гольяново, общая площадь его 35 га", - сказал префект Восточного административного округа Москвы Николай Алешин, говоря о планах по благоустройству.