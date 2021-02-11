Дополнительный выход появится у станции "Комсомольская" московского метрополитена

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Дополнительный выход со станции метро "Комсомольская", а также пешеходный мост в районе Хомутовского тупика будут построены в рамках развития станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Москва-Каланчевская. Об этом сообщила в четверг председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Проект предполагает строительство проезда с устройством вдоль него тротуаров для осуществления подвоза и высадки пассажиров к станции МЦД-2 Москва-Каланчевская. Будет реализован дополнительный, второй выход из метро "Комсомольская" и благоустроена пешеходная зона вдоль улицы Каланчевская. Предлагается строительство внеуличного пешеходного перехода, который обеспечит безопасное движение через улицы Маши Порываевой и Каланчевскую и через железнодорожные пути Курского направления железной дороги", - сказала Княжевская.

Как уточнили в пресс-службе Москомархитектуры, мероприятия, заложенные в проекте, позволят повысить скорость, безопасность и качество пассажирских перевозок. Путь к платформам станции станет более удобным после того, как здесь появятся проезды с тротуарами, велосипедные дорожки и внеуличный пешеходный переход, который соединит вестибюль с выходом на платформы Москва-Каланчевская.

Проектом также предусмотрено строительство участков дорог под Каланчевским путепроводом, продление Каланчевского тупика, строительство участка улично-дорожной сети, соединяющего Каланчевский тупик и Новую Басманную улицу, и пешеходного моста в створе Хомутовского тупика.

"Сейчас участок от Курского вокзала до Рижской эстакады - одно из самых узких мест московской железной дороги. В течение ближайших трех лет здесь появятся еще два главных пути в дополнение к двум существующим. Если пока поезда МЦД ходят с 10-минутными интервалами, то после реализации проекта этот интервал сократится до 5 минут. В перспективе эта мера также позволит поездам высокоскоростного сообщения проезжать через город и оперативно перераспределяться между московскими вокзалами", - рассказал заместитель руководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов, чьи слова приводит пресс-служба.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открыть пять диаметров. Осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 - от Пушкино до Домодедово.