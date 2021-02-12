Более 94 тыс. девятиклассников Москвы прошли итоговое собеседование по русскому языку

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Итоговое собеседование по русскому языку состоялось у девятиклассников Москвы. В нем приняли участие более 94 тыс. человек, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В Москве состоялось итоговое собеседование по русскому языку для выпускников девятых классов, в котором приняли участие более 94 тыс. девятиклассников. На итоговом собеседовании школьникам нужно было продемонстрировать экзаменаторам навыки чтения и пересказа текста, а также способность высказаться по одной из тем и поддержать беседу", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в рамках итогового собеседования участники выполняли четыре задания: чтение вслух небольшого текста, пересказ прочитанного текста с привлечением дополнительной информации - цитаты или высказывания, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и беседа с экзаменатором-собеседником по теме предыдущего задания. Продолжительность проведения для одного участника составляла в среднем 15 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность была увеличена на 30 минут.

"Успешное прохождение итогового собеседования является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. Оно направлено на проверку навыков спонтанной речи и оценивается в формате "зачет" или "незачет", - рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Чтобы исключить возможность заражения коронавирусной инфекцией, в местах проведения итогового собеседования было обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Для обучающихся, которые не смогли прибыть в места проведения итогового собеседования по объективным причинам, его провели с применением дистанционных образовательных технологий.

"Узнать результаты итогового собеседования девятиклассники смогут в своей образовательной организации не позднее трех дней с момента проверки и оценивания ответов, а в электронном виде - на портале mos.ru немного позже - не позднее 19 февраля 2021 года", - пояснили в пресс-службе.