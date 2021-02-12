В Москве среднесуточный оборот музеев вырос до 10,4 млн рублей после смягчения ограничений

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. После смягчения ограничений в Москве в несколько раз выросли обороты организаций в сфере культуры, например, среднесуточный оборот музеев вырос до 10,4 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В первую неделю после смягчения ограничений (25-31 января) среднесуточный оборот столичных музеев в сравнении с предыдущей неделей (11-17 января) вырос в 3,7 раза и составил 8,9 млн рублей. Последняя неделя (1-7 февраля) стала еще более успешной: среднесуточный оборот музеев за эти дни вырос до 10,4 млн рублей, что в 4,3 раза превышает показатели недели с 11 по 17 января", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе отметили, что также после увеличения допустимого количества зрителей до 50% от общей вместимости зала растет спрос на билеты на театральные постановки и концерты.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в неделю с 25 по 31 января среднесуточный оборот театров и концертных залов составил 58 млн рублей, что выше показателей недели, предшествующей снятию ограничений, на 32%, а в первую неделю февраля оборот превысил эти показатели уже почти на 56% и составил 68,6 млн рублей.

"В сфере кинопроката среднесуточный оборот за неделю 1-7 февраля составил 20,5 млн рублей, что выше на 5%, чем в последнюю неделю до повышения лимита на заполняемость залов", - уточнили в пресс-службе.