Уборку железнодорожных станций от снега усилили в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. человек задействовано в уборке снега на железнодорожных станциях в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

По данным синоптиков, мощный снегопад в Московском регионе, начавшийся во второй половине четверга, продлится до 13-14 февраля.

"Компания внимательно следит за изменениями погодных условий и своевременно проводит уборку всех арендованных остановочных пунктов. При объявлении сложных погодных условий штат уборщиков на всем полигоне был увеличен до более 1,7 тыс. человек. Они очищают все остановочные пункты, которые находятся у компании в аренде, а это более 2 тыс. платформ", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что уборка станций, расположенных на территории Москвы, в границах МЦД, а также на станциях с высоким пассажиропотоком Московской области осуществляется в круглосуточном режиме. Очищают как сами платформы, так и сходы с них.

"Перед прогнозируемым выпадением снега сотрудники компании обработали платформы противогололедным материалом. Далее остановочные пункты обрабатываются таким образом при каждом выпадении 5-7 см свежего неуплотненного снега", - сказал в пресс-службе.