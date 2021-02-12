Поезда на МЦД-2 из-за утреннего сбоя идут с интервалом до восьми минут

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на втором Курско-Рижском центральном диаметре (МЦД-2) выбилось из графика ранним утром из-за вынужденной остановки одного из составов. При этом выдержан интервал прибытия поездов каждые шесть-восемь минут, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 04:45 на участке Нахабино - Павшино Рижского направления и МЦД-2 по техническим причинам произошла вынужденная остановка пригородного поезда компании-перевозчика. В 05:30 поезд продолжил движение. В связи с инцидентом в пути задерживаются электрички МЦД-2 в сторону Москвы", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что МЖД принимает все меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график.

"Движение на МЦД-2 осуществляется по обоим путям с интервалом шесть-восемь минут. Несколько поездов задерживаются в пути из-за произошедшей ранее незапланированной остановки поезда", - уточнили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.