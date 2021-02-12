Более 150 найденных на территории Московского зоопарка артефактов передадут в музеи

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Специалисты отреставрировали более 150 артефактов, найденных на территории Московского зоопарка. Теперь их передадут в столичные музеи, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Коллекция археологических находок, обнаруженных на территории Московского зоопарка, готова к передаче в музейный фонд. В ней 152 артефакта. Среди находок можно отметить керамические изделия XVIII века, например, курительную трубку из красной глины, серебряную чайную ложку и фрагменты фарфоровой посуды", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Также в коллекцию вошел самоварный ключ из цветного металла. С помощью такого ключа можно было регулировать напор воды в кране самовара. Этот артефакт относится к концу XIX - началу ХХ века. К тому же периоду принадлежат и керамические помадные баночки, служившие для хранения косметических средств. На некоторых из них сохранились клейма популярных торговых фирм и производителей того времени.

"Еще одна примечательная находка - детская фарфоровая кружка, на которой изображены играющие лисы. Эта вещица, относящаяся к середине XX века, очень хорошо сохранилась", - говорится в сообщении.

По словам Емельянова, археологические наблюдения в Московском зоопарке продолжатся и в 2021 году.