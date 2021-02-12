Водителей в Москве просят не препятствовать движению коммунальной техники, убирающей снег

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Автомобилистов в столице попросили не препятствовать движению колонн коммунальной техники, убирающей снег. С начала суток в Москве выпало до 6 см снега, в уборке задействованы 60 тыс. рабочих и 13,5 тыс. единиц техники. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Просьба к водителям с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не препятствовать движению колонн", - отметил заместитель мэра.

Он призвал горожан по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По словам Бирюкова, из-за сильного снегопада, который может принести до 35 см снега, службы города работают круглосуточно и в усиленном режиме. Он также добавил, что к уборке приступили еще ночью, в работах задействовали роторную и другую технику, средства малой механизации. Снег оперативно вывозят на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации.

По его словам, в 05:00 мск техника начала проводить сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Следующее подметание запланировано на 10 утра.