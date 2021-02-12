Бывший глава МБМ Железняков будет курировать развитие креативных индустрий в Москве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Заместителем руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПиИР) назначен Андрей Железняков, ранее занимал должность гендиректора ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). В новой должности он будет курировать вопросы развития креативных индустрий в Москве, сообщает пресс-служба ДПиИР.

"Андрей Железняков назначен заместителем руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин, - говорится в сообщении. - В новой должности Андрей Железняков будет курировать вопросы развития креативных индустрий в Москве, [заниматься] организацией системного взаимодействия с представителями креативных индустрий, выработкой специальных мер поддержки, а также формированием креативной инфраструктуры столицы".

С февраля 2017 года Железняков возглавлял подведомственное департаменту государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы". При его руководстве перезапущен портал MBM.MOS, усовершенствована система бесплатного консалтинга по вопросам ведения бизнеса и мер поддержки от города, реализованы новые виды поддержки предпринимателей в сфере образования, запущены проекты "Стартап-школа МБМ", "Онлайн-академия МБМ", бизнес-акселераторы.