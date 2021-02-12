Праздничную программу ко Дню всех влюбленных проведут на ВДНХ 13-14 февраля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Специальную программу ко Дню всех влюбленных подготовили на ВДНХ. Тематические мероприятия пройдут 13 и 14 февраля, сообщили в пятницу в пресс-службе ВДНХ.

"Главная выставка страны по традиции приглашает отпраздновать День всех влюбленных. Тематические активности продлятся 13 и 14 февраля. В программе: экскурсии, мастер-классы, квесты, шоу, концерты. Влюбленных также ждут бесплатные билеты на каток и комплименты от кафе и ресторанов на ВДНХ", - говорится в сообщении.

14 февраля в 15:30 и 18:00 состоятся две бесплатные экскурсии по территории ВДНХ. Для участия необходима предварительная онлайн-регистрация.

"13 и 14 февраля гостей "Москвариума" ждут бесплатные тематические лекции "Любовь в Мировом океане", творческие мастер-классы и премьера подводного шоу Русалочки. В комплексе появится эффектная фотозона с сердечками и будет звучать романтическая музыка. Посетители с именами Валентин и Валентина смогут попасть в экспозицию "Аквариум" бесплатно", - говорится в сообщении.

Мероприятия будут проходить с соблюдением перчаточно-масочного режима и социальной дистанции. Также желающие сделать необычное признание в любви или предложение руки и сердца смогут сделать это в праздничные дни. В согласованное время водолаз сможет погрузиться в один из аквариумов с подводной открыткой. Подробная программа доступна на сайте "Москвариума".

В выходные на "Городской ферме" будут проходить "Дни всех влюбленных". С 11:00 до 18:00 в оранжерее состоятся мастер-классы "Звериная любовь" и "Стрела Амура", где будут создавать валентинку в форме зверей и подвеску в форме стрелы. А в 13:00 и 15:00 состоится квест "Влюбленных художник", в ходе которого ребята помогут художнику, потерявшему голову от любви, спасти выставку и дополнят ее своей валентинкой.