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Мосприрода подготовила более 80 экозанятий ко Всемирному дню морских млекопитающих

Всемирный день защиты морских млекопитающих отмечается во многих странах 19 февраля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Специалисты Мосприроды в рамках эколого-просветительского проекта #Природа_на_удаленке подготовили свыше 80 экологических занятий, посвященных Всемирному дню морских млекопитающих. С 15 по 21 февраля состоятся игры, экскурсии, мастер-классы и викторины в режиме онлайн, сообщила в пятницу пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

"В рамках эколого-просветительского проекта #Природа_на_удаленке сотрудники ГПБУ "Мосприрода" подготовили 82 экологические онлайн-активности. С 15 по 21 февраля специалисты расскажут про самые необычные экскурсии, длиннохвостую синицу, напомнят, чем кормить пернатых, помогут определить следы животных и покажут, как смастерить игрушку-вертушку", - говорится в сообщении.

Кроме того, жители познакомятся с пернатыми гостями зимних кормушек, посетят множество экозанятий, приуроченных ко Дню экскурсовода и Всемирному дню китов. Полная афиша онлайн-мероприятий будет размещаться ежедневно в 8:00 на официальных страницах ГПБУ "Мосприрода" и в соцсетях.

Всемирный день защиты морских млекопитающих, или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля. Он был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией.

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