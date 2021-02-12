Некоторые выходы из вестибюлей станции московского метро "Щукинская" закроют на месяц

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Выходы на станции "Щукинская" фиолетовой линии московского метро закроют на месяц для проведения ремонтных работ. Об этом сообщается в пятницу в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"С 13 февраля по 14 марта будут закрытия выходов на станции "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии. Выходы 1 и 3 полностью закрыты для ремонта. Выход 2 будет закрываться на выходные дни и праздники, в эти дни весь северный вестибюль станет недоступен. Для входа и выхода можно воспользоваться выходом 4 южного вестибюля", - говорится в публикации.

Уточняется, что за месяц в вестибюлях планируется сделать новые лестницы, обновить покрытие пола, потолка и облицовку стен. Также будут заменены инженерные системы и оборудованы новые торговые точки. Обновленные пространства должны стать более безопасными и комфортными.