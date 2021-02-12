Более 73 тыс. столичных пенсионеров посещают онлайн-занятия "Московского долголетия"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Онлайн-занятия "Московского долголетия" посещают свыше 73 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов.

"Сегодня 73 тыс. уникальных московских пенсионеров занимаются в проекте "Московское долголетие" онлайн", - сказал Филиппов в ходе онлайн-дискуссии в ТАСС.

Занятия проекта "Московское долголетие" были запущены в марте 2020 года в режиме онлайн после приостановки очных занятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С 1 октября в проекте стартовал новый сезон занятий из дома. Для участников доступно более 30 видов активностей.