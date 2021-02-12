Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы к 14:00 мск в пятницу достигла 8 из возможных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Пробки сохраняются более часа на фоне снегопада и гололедицы в столице.

Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и большинстве набережных, шоссе Энтузиастов, проспекте Мира, Волоколамском и Ленинградском шоссе, Волгоградском проспекте, а также на западе, северо-западе, юго-западе, юге, востоке и юго-востоке МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что мощный снегопад в Московском регионе, начавшийся во второй половине дня в четверг, продлится до 13-14 февраля.

Ранее в пресс-службе ЦОДД сообщили ТАСС, что гололедица и накат на дороге, а также ухудшение видимости и налипание снега могут привести к росту числа ДТП, а также ухудшить дорожно-транспортную ситуацию. Так, в будние дни возможны заторы в центре города, на мостах и эстакадах, в местах уменьшения количества полос или проведения ремонтных работ. На загруженность дорог оказывает влияние и постоянный рост числа автомобилей на дороге.

ЦОДД напоминает водителям, что во время движения необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты и помнить о более длинном тормозном пути. Жителей столицы просят тщательнее планировать свои маршруты, используя различные виды транспорта, особенно в пиковые часы, что должно предотвратить серьезные заторы на дороге, а также позволить жителям не терять время в пробках и быстрее ликвидировать последствия снегопада коммунальным службам.