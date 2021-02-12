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Артисты и телеведущие проведут онлайн-экскурсии в рамках проекта Открой#Моспром

Первый эфир состоится 18 февраля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Первый в этом году этап проекта Открой#Моспром начнется с онлайн-экскурсий, в рамках которых известные российские артисты и телеведущие посетят столичные промышленные предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Онлайн-формат проекта Открой#Моспром с участием известных артистов был запущен в прошлом году и быстро набрал популярность: всего состоялось восемь эфиров, которые посмотрели более 3 млн человек. Поэтому первый этап проекта в новом году мы решили начать именно с таких эфиров. В рамках проекта в феврале запланировано три выпуска", - приводятся слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Отмечается, что первый эфир состоится уже 18 февраля: певец Миша Марвин посетит Карачаровский Механический завод, где узнает все о производстве лифтов. Еще два эфира пройдут 19 февраля. Народный артист РФ, ректор академии имени Вагановой Николай Цискаридзе познакомится с процессом создания пуантов на предприятии Grishko, а певец и владелец сети кондитерских Сергей Жуков вместе с женой отправится на хлебобулочный комбинат "Черемушки".

Также первая в этом году интеллектуальная игра "Квиз, плиз!", посвященная столичной промышленности, состоится 20 февраля в онлайн-формате. В преддверии 23 февраля для участников подготовили специальный тематический раунд с вопросами о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

"Состязания будут транслироваться на сайте и специальной платформе "Квиз, плиз!". Подать заявку на участие можно по ссылке, регистрация уже открыта", - добавили в пресс-службе.

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