На Останкинской телебашне включат праздничную подсветку ко Дню святого Валентина

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские телебашни включат праздничную подсветку в честь Дня всех влюбленных 14 февраля. Медиафасад Останкинской телебашни украсит валентинка с признаниями в любви на разных языках, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"В День святого Валентина на медиафасаде Останкинской телебашни с 10:00 до 22:00 мск появится поздравительная видеооткрытка с изображением огромной валентинки. На ней купидон под пронзенным стрелой сердцем признается в любви на разных языках мира", - сказали в пресс-службе.

Также праздничную подсветку на телебашнях в День всех влюбленных включат филиалы РТРС в Костроме, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ростове-на Дону и других городах.