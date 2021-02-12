Пробки в Москве достигли 10 баллов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Пробки на дорогах Москвы достигли вечером в пятницу максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленнее из-за продолжительного снегопада и гололедицы.

По данным на 16:50 мск, движение затруднено по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на Тверской и Большой Никитской улицах, Новом Арбате, Кремлевской, Пречистенской, Софийской, Котельнической, Москворецкой набережных, улицах Большой Лубянке, Неглинной, Мясницкой, Долгоруковской, проспекте Мира, Варшавском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также почти по всей протяженности МКАД.

Впервые в 2021 году в Москве пробки на автомобильных дорогах из-за непогоды достигли максимальных 10 баллов вечером 21 января, такая загруженность наблюдалась почти 30 минут.

Как отметили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), гололедица и накат на дороге, а также ухудшение видимости и налипание снега могут привести к росту числа ДТП, ухудшить дорожно-транспортную ситуацию в столице.

ЦОДД напоминает водителям, что во время движения необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты и помнить о более длинном тормозном пути. Жителей столицы просят тщательнее планировать свои маршруты, используя различные виды транспорта, особенно в пиковые часы, что должно предотвратить серьезные заторы и быстрее ликвидировать последствия снегопада.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ранее ТАСС, что мощный снегопад в Московском регионе, начавшийся во второй половине дня в четверг, продлится до 13-14 февраля.

В новость внесены изменения (17:17 мск) - добавлены подробности по тексту.