Более 17,5 тыс. учителей поучаствовали в первой неделе московского педагогического форума

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Свыше 17,5 тыс. учителей со всей России приняли участие в первой неделе московского педагогического форума. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В столице завершается первая неделя московского педагогического форума. Она была посвящена математике и информатике. К онлайн-трансляциям за неделю уже подключились более 17,5 тыс. педагогов математики со всей России. Больше всего участников - свыше 5,6 тыс. человек - посетили онлайн-мероприятия 11 февраля, где были подняты такие темы, как преподавание компьютерного зрения, роль математики в предпрофессиональном образовании, методы решения олимпиадных задач", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в таком формате эксперты собрались впервые для того, чтобы выстроить диалог с учителями о содержании, методах и формах преподавания, о современной школе, сформировать практики и заложить основу будущих стандартов обучения.

По данным пресс-службы, следующая неделя форума будет посвящена словесности и иностранным языкам.

О форуме

Первый московский педагогический форум начался 8 февраля в столице. В нем примут участие в онлайн-формате учителя из разных городов России. В программе форума семь предметных недель. После математики и информатики разговор пойдет о словесности и иностранных языках, в следующие недели состоится открытый разговор о естественных дисциплинах, общественных и художественно-эстетических науках, спортивно-оздоровительных дисциплинах, а также обучении в начальных классах.