Мэр Москвы заявил, что коммунальные службы справляются с уборкой снега в условиях непогоды

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Коммунальный и дорожный комплекс Москвы справляется с уборкой последствий снегопада, службы продолжат свою работу в усиленном режиме еще как минимум сутки, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Я думаю, что еще как минимум сутки придется работать в таком же режиме", - сказал Собянин во время общения с представителями коммунальных и дорожных служб в пятницу.

Собянин отметил, что эти службы справляются с ситуацией: сбоев в работе общественного транспорта практически нет.

"Спасибо огромное за работу. Я думаю, москвичи видят и оценят", - сказал Собянин, обращаясь к работникам коммунальной сферы.

По данным Гидрометцентра, мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля, он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.