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Мэр Москвы заявил, что в столице к 2022 году будут работать 60 круглогодичных ярмарок

Сергей Собянин отметил, что такие торговые точки заработают в половине районов столицы, у многих из них уже есть свои городки для проведения мероприятий и фестивалей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Еще два десятка круглогодичных ярмарок появятся в Москве в ближайшие годы, в планах их общее число довести к 2022 году до 60, сказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Сейчас в городе таких рынков уже построено 40, 20 будет построено в этом году", - сказал он журналистам во время осмотра новой круглогодичной ярмарки в Братеево.

Он отметил, что такие торговые точки заработают в половине районов столицы, у многих из них уже есть свои городки для проведения мероприятий и фестивалей, а рядом располагаются спортивные объекты.

"Надеюсь, эта форма [организации досуга и торговли] понравится москвичам и [она] будет развиваться дальше", - добавил Собянин.

Новая круглогодичная ярмарка в Братеево открыта в наиболее посещаемом месте района - у выхода со станции метро "Алма-Атинская". Ежедневно ее посещают 600-650 человек.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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