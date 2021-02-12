В Москве эвакуаторы вытащили из снега 70 автомобилей, застрявших из-за снегопада

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Эвакуаторы и экипажи дорожного патруля вытащили из снега 70 автомобилей, которые застряли из-за снегопада в Москве. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"20 экипажей дорожного патруля и эвакуаторов АМПП продолжают вытаскивать застрявшие фуры и автомобили - уже 70 автомобилей отбуксировали из снега. Домой возвращаться лучше на общественном транспорте, чтобы хозяйственные службы города смогли быстрее расчистить дороги", - говорится в сообщении.

Ведомстве отметили, что в Москве выпало рекордное количество снега за последние три года. За минувшую ночь в столице выпало более 70% месячной нормы осадков - до 24 мм.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что мощный снегопад в Москве начнется во второй половине дня в четверг и продлится до 13-14 февраля.