Карты "Тройка" в честь Дня всех влюбленных появятся в столичном метро 14 февраля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Тематические карты "Тройка" в честь Дня всех влюбленных можно будет приобрести 14 февраля во всех кассах, которые находятся внутри Кольцевой линии столичного метрополитена. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Мы выпустили особенные "Тройки" на День всех влюбленных. 14 февраля их можно будет купить во всех кассах внутри Кольцевой линии", - говорится в сообщении.

Кроме этого, пассажиры метрополитена могут выиграть тематическую карту. "Это те же карты, которые мы разыгрываем на нашем лендинге. Выиграть их просто - до завтрашнего дня пришлите нам свою романтичную историю, которая случилась с вами в метро. Пусть "Тройки" привезут вас к тем, кого вы любите", - отмечается в публикации.